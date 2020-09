Atacantul de Champions League dorit de Dinamo, in negocieri cu alta echipa din Liga 1! "Mama, ce atacant, e letal! Se vor bate la titlu!"

Dinamo poate da o adevarata lovitura pe piata transferurilor daca va reusi sa il aduca pe Guillermo Fernandez Hierro, atacant spaniol cu gol in Champions League.

Guillermo Fernandez Hierro (27 de ani) s-ar fi inteles cu Dinamo si urmeaza sa ajunga sub comanda lui Cosmin Contra.

Atacantul spaniol care a evoluat pentru Athletic Bilbao in Champions League a mai fost in negocieri si cu alta echipa din Liga 1. Voluntari si-ar fi dorit sa il aduca, insa pretentiile financiare ale acestuia au facut ca negocierile sa pice: "Era foarte scump, noi ii dadeam jumate din cat cerea!", a dezvaluit Ioan Andone, presedintele lui Voluntari.

Ioan Andone: "Mama, ce atacant! E letal in fata portii!"

Oficialul lui Voluntari i-a facut si o scruta descriere lui Hierro si spune despre acesta ca va fi un real castig pentru echipa lui Cosmin Contra:

"Am negociat cu el. E foarte scump pentru noi. L-am urmarit, nu e foarte inalt, are 1.82 cm inaltime, dar e bine facut. E stitlul de atacant spaniol. Mama, ce atacant! E letal in fata portii, cred ca-l va folosi in benzi si pe Nemec central. E un atacant foarte bun, nu inalt. E un atacant de viteza, combinatie, 1.82 inaltime, foarte bine facut si in gura portii letal! L-am urmarit foarte mult, pentru ca am negociat cu el, era foarte scump pentru noi! Noi ii dadeam jumate din ce cerea. Planul lor clar e sa se bata la titlu. Anul acesta, o sa vezi!

Toate transferurile au fost facute pentru rezultate imediate, strategia lor nu e pentru termen mediu sau lung. Altfel, transferau si jucatori de 22-23 de ani. Au adus jucatori cu experienta sa faca rezultate acum. E important dupa trei ani de seceta, de play-out, sa ai echipa pentru play-off. Daca intra in play-off, Dinamo e periculoasa cu experienta jucatorilor. Au adus chiar jucatori cu experienta", a spus Ioan Andone pentru Telekom Sport.

