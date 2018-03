Inca 50 de milioane pierdute! In 2014, Becali ii prezicea un viitor luminos, acum se pregateste sa fie dat afara: a fost deja trimis la echipa a II-a

Miercuri, 12:00, LIVE LA PRO X: Tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei! Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Astra Giurgiu este pe cale sa se desparta de doi jucatori. Tanarul mijlocas Robert Vilceanu, fost la Steaua, si atacantul Bogdan Chipirliu, fost golgheter al ligii secunde, nu mai intra in vederile conducerii.

Cotidianul Gazeta Sporturilor noteaza ca Vilceanu si Chipirliu au fost trimisi la echipa secunda a Astrei, din liga a treia. Edi Iordanescu ar fi vrut sa-l pastreze pe Vilceanu, dar nu s-a putut opune deciziei conducerii.

Sursa citata scrie ca oficialii Astrei s-au rugat multa vreme de Vilceanu sa semneze cu Astra, insa acum nu stiu cum sa faca pentru a scapa de el. Giurgiuvenii vor sa elibereze din bugetul de salarii si considera ca Vilceanu si Chipirliu nu le mai sunt de folos.

Vicealnu a jucat 15 minute in acest sezon, in timp ce Chipirliu a bifat 5 partide in Liga I.