In cine isi pune Florin Bratu sperantele pentru viitorul lui Dinamo: "In 2 ani poate ajunge titular la nationala!"

Antrenorul Concordiei Chiajna, Florin Bratu, a facut dezvaluiri despre jucatorii pe care i-a pregatit la Dinamo.

Fostul jucator al "cainilor rosii" isi pune sperantele in Ricardo Grigore, pe care il vede in curand titular in echipa nationala.

"Pe Rici Grigore eu l-am promovat in prima echipa a lui Dinamo. [...] E un jucator atractiv. Are un fizic placut, e stangaci, polivalent. E fundas central, post care se cauta tot timpul.

Daca se pregateste foarte bine si are langa el un antrenor care sa ii dea incredere, eu cred ca in 2 ani poate ajunge titular la nationala. In acelasi timp, ii trebuie si autoritate, pentru ca, normal, ca orice tanar, are tendinta sa se relaxeze", a declarat Florin Bratu pentru ProSport.

El a mai vorbit si despre transferuri, spunand ca i-ar placea ca Dinamo sa vanda jucatori pe bani mai multi. "Imi doresc ca jucatorii lui Dinamo sa se vanda pe mai multi bani, e important. Asa le va creste cota ulterior. Cluburile din Anglia vin cu suma asta pentru ca stiu ca asa se vand jucatorii lui Dinamo, pe asemenea sume. Eu imi doresc ca jucatorii crescuti de Dinamo sa ajunga la nivel de echipa nationala si sa se vanda mult mai bine."

In alta ordine de idei, referitor la Cristi Borcea, Florin Bratu a spus ca acesta si-ar dori sa revina la Dinamo, dar ca nu mai are aceeasi tragere de inima sa se implice in sport.

"Am mai vorbit prin mesaje cu el. Cristi este bine. Nu l-am intrebat foarte mult despre Dinamo, dar el sufera pentru Dinamo, sigur. Eu cred ca in sinea lui ar vrea sa revina. Nu trebuie sa ne ascundem, lui Cristi ii place in centrul atentiei, i-a placut mereu.

El sufera un pic fara Dinamo, eu sunt sigur de asta. Nu stiu daca mai e disponibil acum, si nu din punct de vedere financiar, cat sa isi asume niste lucruri la Dinamo, pentru ca a trecut o perioada, sunt cativa ani buni de cand el a disparut de acolo. La cum il cunosc eu, este un patron care ar da foarte mult pentru Dinamo”, a punctat Bratu.