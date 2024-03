Prima reacție a lui Patrick Mouratoglou după reducerea suspendării Simonei Halep

Implicat direct în procesul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou a avut doar două reacții, pentru moment, după apariția verdictului.

În primă fază, fostul antrenor al româncei a distribuit pe contul de Twitter un material în care se prezintă verdictul venit de la TAS, apoi a răspuns unui mesaj postat de un alt utilizator: "Nedreptatea este incredibilă. Trebuie să se schimbe", făcând referire la anumite reglementări din tenisul mondial.

The unfairness is incredible. Yes it has to change. https://t.co/ePl55yGEFS