Imagini care cu greu pot fi privite! Piciorul lui Gardos arata INFIORATOR dupa doua operatii la genuchi: "M-am gandit sa ma retrag"

Florin Gardos a fost macinat de accidentari in ultimii ani.

Gardos a plecat de la FCSB ca o mare speranta a fotbalului romanesc. Fundasul s-a transferat la Southampton in Premier League, in vara lui 2014, dar o accidentare grava la scos din calculele echipei engleze. Gardos si-a rupt ligamentul incrucisat anterior si nu a mai putut reveni la forma care l-a consacrat. Romanul fusese adus in Premier League in schimbul a 10 milioane de euro.

Revenit in Liga 1 la Craiova mai intai si apoi la Poli Iasi, Gardos s-a confrutat in continuare cu mai multe accidentari, iar anul trecut si-a rupt din nou ligamentul incrucisat anterior si a suferit o noua operatie.

Genuchiul lui Florin Gardos dupa doua operatii la ligamentul incrucisat

Sursa foto: telekom

"Fiecare antrenament pentru mine e o bucurie in acest moment si fiecare antrenament e foarte util. Ma simt foarte bine, sunt fericit ca din punct de vedere medical am fost bine la inceputul pregatirii si am putut sa vin in cantonament, acesta era obiectivul meu si ca pot sa fac pregatirea fizica. Daca as fi ratat cantonamentul, mi-ar fi fost mult mai greu sa imi intru in ritm, sa imi revin. Cel mai greu mi-a fost in momentul in care am aflat diagnosticul, iar ruptura de ligament. Cred ca a fost al doilea cel mai greu moment din cariera mea. Cateva ore am ramas pur si simpu blocat, nu stiam ce sa fac, care e urmatorul pas. Pe urma recuperarea a fost mai usoara decat prima data, probabil pentru ca stiam ce ma asteapta si chiar a mers totul foarte bine. In primul rand incepi sa iti pui iar fel si fel de intrebari, de ce iar, de ce acum, de ce s-a intamplat", a spus Gardos pentru telekom.

Florin Gardos s-a gandit sa se retraga

Fundasul a recunoscut ca momentele grele prin care a trecut aproape ca l-au facut sa renunte la fotbal, dar oamenii din jurul sau au fost cei care l-au incurajat sa continue.

"Raspunsuri nu gasesti, oricat ai sta sa te intrebi nu prea gasesti, mai ales cand ai cate am avut eu in ultimii ani, una dupa alta, fel si fel de accidentari. Treci peste gandindu-te ca asa e in viata, indiferent ca vorbim de un sport sau de viata in general. Sunt putini fotbalisti, sportivi in general sau oameni care au reusit in viata care sa nu fi trecut printr-un moment greu si sa nu fi trebuit sa o ia iarasi de la zero.

Am avut momente cand m-am gandit la retragere, nu pot sa mint ca nu am avut momente. Am avut poate si noroc ca am avut oameni langa mine care m-au incurajat si mi-au spus ca nu am de ce sa renunt. As simti ca imi irosesc talentul, am 31 de ani. Daca aveam 34 sau 35, atunci sigur ziceam gata. Cand am fost in Anglia si m-am accidentat prima oara aveam psiholog la echipa si am lucrat in acea perioada cu el si mi-a prins bine. Am ramas cu ceva si din acea perioada", a mai spus fundasul.