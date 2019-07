COSMAR pentru Florin Gardos! S-a operat la Roma si sta 6 luni. Mesaj de pe patul de spital

Florin Gardos a suferit o accidentare grava in partida cu Sabail din Europa League.

Florin Gardos a fost operat cu succes la genunchi, la o clinica din Roma, in urma accidentarii din meciul retur cu Sabail din Europa League. "S-a terminat partea usoara, acum incepe greul: recuperarea!", a scris Gardos din clinica de la Roma.

Florin Gardos a suferit o ruptura de ligamente incrucisate la genunchi si va reveni pe teren la inceputul anului viitor. Gardos, imprumutat la Poli Iasi in sezonul trecut, ramane sub contract cu Universitatea Craiova.



Accidentarea i-a distrus cariera in Anglia!

Vandut de FCSB in 2014 la Southampton, Florin Gardos s-a impus ca om de baza in echipa din Premier League. In 2015 insa, Gardos a suferit o ruptura de ligamente intr-un amical cu Feyenoord si nu si-a mai revenit de atunci. A jucat la echipa a doua dupa un an si patru luni de recuperare, iar la finalul anului 2017 a fost trimis la Universitatea Craiova, care l-a cumparat definitiv in vara lui 2018.