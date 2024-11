Roș-albaștrii se află pe a șasea poziție în clasament cu 24 de puncte înregistrate după 15 etape desfășurate. Șase victorii, șase rezultate de egalitate și trei înfrângeri au consemnat elevii lui Elias Charalambous.



Ilie Dumitrescu a lăudat un jucător de la FCSB: ”Pune probleme”



Ilie Dumitrescu, fost internațional român, l-a lăudat pe David Miculescu. Fotbalistul a avut evoluții bune în ultimul timp, fapt care i-a adus și convocarea la echipa națională.



”Văd că Mircea Lucescu este preocupat să aducă și tineri la echipa națională. Matei Ilie, de exemplu. Apoi, Miculescu. Eu am fost la meciul cu Midtjylland, la stadion. Una e să vezi un meci de aici din studio și alta e să-l vezi de la stadion. Și am văzut.



Miculescu are structura fizică să poată să se bată cu adversarii cu talie. Am văzut o diferență foarte mare. Au câștigat foarte multe dueluri în prima repriză.



El era unul dintre jucătorii, foarte puțini la număr, trei sau patru, care au reușit să câștige dueluri, să protejeze, să împingă, să pună probleme și încă nu e la un duel extraordinar.



Dar s-a văzut că are potențial. De aceea a și făcut pasul la echipa națională”, a spus Dumitrescu, potrivit DigiSport.



Reacția lui Miculescu după ce a fost convocat la națională



”A fost o săptămână perfectă, am reușit să câștigăm în Europa League (n.r. victorie 2-0 cu Midtjylland), am venit aici și am reușit să câștigăm, apoi mă duc la echipa națională.



Dacă cei de acolo m-au chemat, înseamnă că merit. Vom avea două meciuri foarte grele. O să joc cu ei acolo pentru prima dată. Sper să câștigăm ambele meciuri (n.r. cu Kosovo și Cipru)



Am emoții. Așteptam acest moment de când m-am apucat de fotbal. Pe majoritatea jucătorilor de acolo îi cunosc. De abia aștept să ajung acolo mâine (n.r. luni, 11 noiembrie)”, a spus Miculescu după FCSB - ”U” Cluj 2-1.