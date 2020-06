"Ne batem la titlu si la Cupa!" Vintila cere atac TOTAL in ultimele 7 meciuri ale sezonului! Ce spune de socul cu Dinamo din Cupa

Stelistii joaca maine cu Gaz Metan, apoi au turul semifinalelor de Cupa cu Dinamo, joi.

Vintila recunoaste ca are dificultati in pregatirea jocurilor din cauza accidentarilor, dar spune ca obiectivele echipei sale nu se schimba. FCSB lupta pana la capat pentru titlu si Cupa, asigura Vintila.

"Venim dupa primul joc dupa perioada de intrerupere, am facut un joc foarte bun, echipa s-a exprimat la un nivel bun spre foarte bun, din pacate nu am reusit sa marcam, sa castigam. Jocul nostru mi-a dat incredere pentru partidele urmatoare.

Este adevarat ca am pierdut cativa jucatori, e o situatie neplacuta peste care vreau sa trecem. Am jucatori buni la dispozitie, chiar daca nu au o experienta asa mare in Liga 1. Vrem sa castigam cu Gaz Metan, suntem FCSB, avem pretentii de a juca la victorie si de a castiga acest joc, indiferent de modul cum ne vom prezenta ca lot. Trebuie sa ne respectam blazonul si sa castigam.

Gazul are un lot cu jucatori experimentati, au fost antrenati de Edi, acum e Dusan Uhrin. Vor veni sa speculeze momentul acesta delicat prin care trecem. E un meci dificil, dar am incredere in jucatorii mei. Se fac toate eforturile ca jucatorii sa fie recuperati cat mai repede. La jocul cu Dinamo voi avea in plus doi sau trei jucatori. Obiectivele noastre nu s-au schimbat, sunt titlul si castigarea Cupei Romaniei. Ambele sunt realizabile cat timp avem sanse matematic. Cupa e la mana noastra, depinde doar de noi. La celalalt obiectiv, depindem si de noi, dar si de jocul rezultatelor. Contra lui Dinamo, noi plecam cu prima sansa, dar nu se stie niciodata", a spus Vintila la conferinta de presa.