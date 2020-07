Decizie de ultima ora luata la FCSB in 'Dosarul Odihna'! Ce se intampla cu jucatorii trimisi in vacanta dupa finala Cupei Romaniei!

'Perlele' lui Gigi Becali au fost trimise in vacanta dupa finala Cupei Romaniei.

Gigi Becali anunta atunci ca nu il mai intereseaza ce se intampla in Liga 1 si ce rezultate obtine echipa in ultimele meciuri din playoff. El le-a dat liber lui Ovidiu Popescu, Florinel Coman, Dennis Man, Florin Tanase si Valentin Cretu, iar cei de la CFR Cluj s-au bucurat ca vor avea parte de un meci mai usor cu FCSB.

Bucuria nu a fost de durata, pentru ca jucatorii nu vor fi liberi decat pentru meciul cu Gaz Metan Medias, urmand a reveni la echipa pentru derby-ul restant.

Ei li se vor alatura coechipierilor la pregatire luni, urmand a juca in ultimele partide ale sezonului. Aceasta decizie vine dupa ce Man si Coman au fost convocati de selectionerul Adi Mutu pentru stagiul de pregatire de la Mogosoaia, din perioada 3-5 august.

In plus, in ciuda declaratiilor lui Becali, obiectivul echipei ramane in continuare ocuparea locului 3, ceea ce va insemna un plus de 400.000 de euro in conturile clubului, din drepturile TV.

Partida, programata initial pe 18 iulie, a fost amanata dupa ce unul dintre jucatorii lui CFR Cluj, Alexandru Paun, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Intre timp, situatia de la club a degenerat, acum fiind infectati peste 20 de jucatori si membri ai staff-ului.