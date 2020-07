Reactia lui Sorin Cartu dupa ce FCSB si-a trimis 5 jucatori in vacanta: "Noi nu stam in ajutorul lui Gigi Becali"

FCSB a castigat Cupa Romaniei si si-a asigurat prezenta in Europa League.

Dupa acest succes, 5 jucatori de la echipa patronata de Gigi Becali au intrat in vacanta. Latifundiarul din Pipera a declarat ca nu mai este interesat de Liga 1, iar acest lucru ar putea sa ii dauneze Universitatii Craiova in lupta cu CFR pentru castigarea titlului. FCSB mai are de jucat un meci cu "feroviarii".

Oficialul Craiovei, Sorin Cartu a vorbit despre decizia ros-albastrilor.

"Nu ne intereseaza ca au intrat sau nu in vacanta unii de la FCSB. Noi nu stam in ajutorul lui Gigi Becali si niciodata nu am apelat la Gigi Becali. Sa faca ce vor. Noi am ajuns in aceasta pozitie datorita noua si tot noi trebuie sa ne ajutam daca vrem sa obtinem titlul.

Ramane de vazut ce se va intampla. Noi mai avem doua meciuri de disputat si sper sa jucam cat mai bine. In rest, ce fac altii, nu ne intereseaza. Ca au vacanta maai devreme sau nu, nu mai e treaba noastra"





Echipa este bine, nu avem nicio problema. O sa urmeze vineri testarea si speram ca totul sa iasa bine, fara nicio problema. Dupa ce a fost depistat pozitiv team managerul, echipa si staff-ul tehnic au iesit negativi. Dacă totul va fi bine la testarea de maine (n.r. azi), probabil vom fi programati luni sau marti", a declarat Cartu pentru FANATIK.

