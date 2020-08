Gigi Multescu, reprosuri la adresa lui Mihai Teja in finalul meciului CASTIGAT in fata ilfovenilor: "Mai usor, ca ti-ai luat viteza! S-au umflat muschii pe tine. Nu e in regula"

Dupa partida FC Voluntari - Dinamo, incheiata, scor 1-2, Gigi Multescu a tinut sa-i spuna cateva vorbe fata in fata lui Mihai Teja.

Tehnicianul ilfovenilor a mentionat acum cateva zile ca nu i se pare normala decizia LPF, astfel incat meciurile din ultima etapa sa se joace dupa ce Dinamo isi va disputa toate restantele. Acesta a considerat ca i s-ar face o favoare echipei din "Stefan cel Mare", iar celelalte echipe ar trebuie sa astepte prea mult timp.

Pentru ca s-a abtinut sa-i raspunda de la distanta, Multescu a asteptat momentul oportun de la finalul partidei. Acesta s-a dus personal la Teja pentru a-i atrage atentia asupra declaratiilor facute. Pentru a fi aplanata o posibila cearta, in sprijinul antrenorului Voluntariului a sosit imediat Florin Cernat, urmat de un alt membru al staff-ului tehnic.

"I-am reprosat ca acum cateva zile a spus <<Ce trebuie sa asteptam noi dupa Dinamo?>>. El a antrenat Dinamo, i-am spus ca nu are voie sa spuna asta. Am antrenat si eu la Voluntari, am mancat o paine si respect oamenii de aici.

Nu se poate! Nu s-a uscat bine semnatura pe carnetul de antrenor. I-am spus ”mai usor, ca ti-ai luat viteza. S-au umflat muschii pe tine”. Nu e in regula", a declarat antrenorul lui Dinamo la Digi Sport.