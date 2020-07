"Ne bazam pe tinerii nostri furiosi!" Gheorghe Multescu, optimist dupa ultimul antrenament al echipei! Jucatorii infectati inca se resimt: "Au o stare de disconfort"

Dinamo a revenit la antrenamente dupa ce la club a fost un focar de coronavirus.

"Cainii" au revenit la antrenamente si asteapta meciurile oficiale. Dinamovistii au in continuare mai multi jucatori de baza pozitivi, insa Gheorghe Multescu are incredere in tinerii echipei:

"Avem multi tineri printre noi, sunt foarte ambitiosi. Probabil o sa apelam si la cativa dintre ei. Mai avem cativa jucatori de baza care nu s-au vindecat inca, ca Montini, Fabbrini, Popescu, Sin. Atunci ne bazam pe tinerii nostri furiosi care vor sa demonstreze ca merita sa joace.

Sunt dornici sa faca antrenament, sa faca ceva cu mingea, sa joace! Nu sunt chiar aproape, pentru ca au stat 14 zile. Foarte mult... Nu i-am vazut afectati foarte tare, prabusiti. Au suportat efortul, dar sa vedem zilele viitoare.

Acum au venit cu placere dupa atata timp, au incercat sa dea mai mult decat ar trebui. Au aratat prospetime de la dorinta asta de a juca din nou fotbal. Suntem in cantonament, asta e, trebuie sa luam toate masurile pe care le putem lua", a spus Multescu la Digi Sport.

Gheorghe Multescu: "Am avut 18 jucatori la antrenament. Cei infectati inca nu se simt bine"

Antrenorul 'cainilor' spune ca fotbalistii care nu s-au vindecat au in continuare simptome:

"Astazi am avut 18 jucatori, sigur sunt si jucatori tineri fara experienta, altii care au castigat ceva experienta si au jucat ceva meciuri cum este Ahmed Bani. Deocamdata avem in continuare 4-5 jucatori care nu se simt bine, au o stare de disconfort. Noi asteptam din zi in zi sa ne vina vesti bune si sa revina la antrenament", a mai spus Gheorghe Multescu la Digi Sport.