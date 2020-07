7 meciuri in 17 zile pentru Dinamo! LPF a anuntat programul INFERNAL al jucatorilor lui Gigi Multescu! 

In urma Adunarii Generale gazduite astazi de LPF, disputarea playout-ului Ligii 1 a fost prelungita pana pe 18 august.

Cluburile au votat aceasta prelungire a competitiei, astfel incat sa se poate juca toate meciurile care au ramas de disputat in urma cazurilor de coronavirus aparute la Dinamo.

Jucatorii lui Gigi Multescu nu au mai intrat pe teren din 12 iulie, cand au remizat cu Poli Iasi, scor 1-1. Mai mult decat atat, in urma aparitiei mai multor cazuri de Covid-19 in randul jucatorilor, acestia nu s-au mai putut antrena si au stat in izolare timp de doua saptamani.

Pentru a putea incheia sezonul pe teren, "cainii rosii" trebuie sa dispute, pana pe 18 august, 7 meciuri extrem de importante in vederea evitarii retrogradarii, in conditiile in care echipa ocupa acum penultimul loc al clasamentului.

Potrivit regulamentului competitiei, dinamovistii pot avea 48 de ore de pauza intre partidele disputate in acelasi oras si 72 de ore de odihna intre meciurile pentru care trebuie sa faca o deplasare mai lunga.

Iata care este programul lui Dinamo din urmatoarele saptamani:

2 august: FC Voluntari - Dinamo

4 august: Dinamo - FC Hermannstadt

6 august: Dinamo - Chindia Targoviste

9 august: FC Hermannstadt - Dinamo

12 august: Chindia Targoviste - Dinamo

15 august: Sepsi Sf. Gheorghe - Dinamo

18 august: Dinamo - FC Viitorul