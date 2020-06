Gigi, INCHIDE OCHII! Petre, a ratat de doua ori singur cu portarul in doua minute! Fazele care nu-l vor lasa sa doarma la noapte

Adi Petre a fost in centrul atentiei in prima repriza a meciului cu Dinamo din turul semifinalelor Cupei Romaniei!

Petre a avut mai multe ocazii de a a inscrie in prima parte a meciului! De doua ori, atacantul adus de la Esbjerg pentru 500 000 de euro a ramas singur cu Piscitelli, dar nu l-a putut bate! Mai intai, a trimis alaturi dintr-un lob scurt, dupa o pasa geniala venita de la Adi Popa, apoi a fost blocat in ultima clipa! Totul s-a petrecut in decurs de cateva zeci de secunde, in minutele 27 si 28!