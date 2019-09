Gigi Becali, reactie surprinzatoare dupa infiintarea Europa Conference League: "Noi le luam banii la misto si s-au prins!" 

Gigi Becali crede ca infiintarea unei noi competitii eurpoene este normala.

UEFA a anuntat ieri o noua competitie europeana din 2021, Europa Conference League, a treia ca importanta dupa Champions League si Europa League. Din cauza coeficientului slab, Romania va trimite mai multe echipe in noua competitie, acolo unde premiile in bani vor fi mai mici. Gigi Becali considera ca decizia UEFA este normala, avand in vedere ca sunt cluburi care nu investesc bani si se bazeaza exclusiv pe banii de la UEFA.



Gigi Becali: Voi credeti ca astia de la UEFA sunt prosti?

"Ce sa facem...Nu avem ce sa facem. Voi credeti ca astia sunt prosti? Pana acum ne dadeau banii lor. Acum s-au desteptat si nu mai vor sa ne dea. Orice ban trebuie meritat. Pe ce baza sa ne dea noua? Acum s-au desteptat. Stai, ma, pe ce baza sa-i dau eu bani lu Becali?

Acum ii dau un milion pentru ce? Ca a jucat si el pe acolo. Acum s-au desteptat. Nu ne mai dau buget degeaba. Cum sa ne dea ei 15 milioane intr-un an, cand tu ai 4 milioane buget pe an? Daca tu esti echipa romaneasca si nu-i intereseaza pe oameni de tine si tu nu produci bani. Cum sa-ti dam noi bani?

Ma afecteaza, dar ce sa fac? Daca eu sunt mic, ma adaptez., stau cu aia mici. Daca te intereseaza, ca tara, fa facilitati pentru sport! Nu mai merge sa-i pacalim noi sa ne dea noua banii la misto. Eu asa vad.

Altii o sa se supere, ca nu e drept. Trebuie sa intelegem ca nu ne da nimeni pe degeaba. Degeaba iei si campionatul, pentru ca nu o sa poti sa intri. O sa vina echipe puternice din Spania, Italia, nu mai joci in preliminarii doar cu campioane si aia te elimina.

O sa apara acum fotbalistii mari din Generatia de Aur. Nu vreau sa dau nume...Gica Popescu...Dan Petrescu. Nu zic Hagi. Vrei sa faci bani, baga bani in echipa, intra in Liga si faci bani! Nu mai merge sa iei bani pe degeaba.

Noi suntem lumea a treia la fotbal. Cum vrem noi sa jucam in lumea intai? Cum sa jucam noi acolo? Vino tu stat si fa niste facilitati la fotbal! Vino tu Becali, Hagi, investeste si du-te si fa puncte! Nu mai putem pacali Europa! Noi pana acum le furam bani. Noi le luam banii la misto si ei s-au prins. Mai facem si galagie, ca nu e corect. Eu asa vad lucrurile, nu vreau sa supar pe nimeni", a declarat Gigi Becali, potrivit Digi.



Ce este Europa Conference League

UEFA a anuntat schimbari majore pentru cupele europene din 2021. Forul european infiinteaza o noua competitie si schimba formatul Europa League. Numarul de echipe din grupele Europa League va fi redus la 32, iar in grupe vor ajunge formatii din primele 15 campionate in clasamentul coeficientilor!

Pe 30 in clasamentul european al coeficientilor, Romania nu va mai trimite echipe in Europa League, insa in Conference League.

Ce echipe vor juca in UEFA Conference League

Primele 5 campionate ale Europei vor trimite cate o echipa in Conference League, in timp ce tarile aflate pe pozitiile 6-54 vor avea cate doua reprezentante.

In acest moment, Romania ar avea dreptul sa trimita in aceasta competitie echipele de pe locurile 2-3, dar si castigatoarea Cupei.

UEFA urmeaza sa anunte mai multe detalii cu privire la noua competitie, dar si la schimbarile pe care vrea sa le faca asupra competitiilor deja existente, Champions League si Europa League.