Gigi Becali a rupt tăcerea după cele mai importante transferuri din ultimii ani: „De asta i-am vândut pe Man și Moruțan!”

Gigi Becali l-a vândut pe Dennis Man în urmă cu aproape un an la Parma, iar jucătorul FCSB-ului s-a transformat în cel mai scump vândut jucător din Liga 1, după ce italienii au plătit 11 milioane de euro în schimbul său.

La câteva luni de la vânzarea lui Man, patronul a mai reușit o mutare importantă, însă nu la fel de bănoasă precum cea a fotbalistului de la Parma. Gigi Becali l-a vândut pe Olimpiu Moruțan la Galatasaray, dar nu a reușit să obțină pe el zecile de milioane la care visa. 3.5 milioane de euro au oferit turcii în schimbul jucătorului român, iar patronul a acceptat propunerea.

Gigi Becali: „De aia i-am vândut pe Man și Moruțan!”

La trei luni de la transfer, finanțatorul vicecampioanei României a dezvăluit că mutările sale au fost premeditate. Gigi Becali a declarat că motivul pentru care a acceptat oferta pentru Dennis Man a fost pentru a-i face loc lui Olimpiu Moruțan pentru a străluci.

Totodată, în legătură cu transferul lui Moruțan în Turcia, patronul a dezvăluit că a dat curs ofertei Galatei pentru a-i face loc lui Andrei Cordea, fotbalistul adus în vară de la Academica Clinceni, căruia a dorit să îi ofere credit.

„Eu, dacă am un jucător de 20, îl vând cu 40! Eu, când l-am vândut pe Man cu 11 milioane, l-am dat să-i fac loc lui Moruțan. Apoi, a venit Cordea, l-am vândut pe Moruțan ca să-i fac loc lui Cordea. Nu am unul de 20-30 de milioane, nu am acum”, a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

Cordea, răspuns pe nivelul așteptărilor

Tânărul jucător a oferit un răspuns pe măsura încrederii patronului, iar startul de sezon a fost unul fulminant. Cordea a avut prestații de excepție încă din primele sale meciuri pentru FCSB, impresionându-l rapid pe Gigi Becali.

Deși în ultimele meciuri prezența sa din teren nu a mai fost la fel de remarcată, Cordea a fost cel care a adus victoria în derby-ul cu Universitatea Craiova, 3-2. Intrat în teren la pauză, jucătorul a reușit să înscrie în prelungirile partidei golul de 3-2, aducându-i astfel victoria FCSB-ului.

18 meciuri a jucat Cordea în acest sezon, timp în care a reușit să înscrie 4 goluri și să ofere 4 pase de gol.