Bogdan Vintila, contract PE VIATA cu FCSB! Gigi Becali: "Cand pleaca pe ultimul drum termina contractul!" :)) 

Gigi Becali a vorbit despre antrenorul echipei sale, de care este extrem de multumit.

Patronul FCSB si-a intarit ideea legata de plecarea lui Bogdan Vintila de la FCSB, caruia ii expira contractul in aceasta vara. Gigi Becali a declarat in exclusivitate la "Ora exacta in sport" ca antrenorului ros-albastrilor ii va expira contractul in vara.

Gigi Becali a glumit pe seama plecarii lui Vintila, declarand ca intelegerea acestuia cu FCSB se incheie cand va pleca pe ultimul drum.

"Vintila isi termina contractul cu mine cand pleaca la 80-90 de ani, cand pleaca pe ultimul drum, sa ma ierte ca spun asta. E altceva Vintila. Mie mi-a dat Dumnezeu oameni si nu pot sa renunt la ei. Mi-a dat pe Tudor, pe Vintila, MM a luat-o si el cu credinta.

N-am treaba eu cu Iordanescu, Vintila toata viata la Steaua!", a declarat Gigi Becali la PRO X.