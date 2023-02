Gică Popescu l-a ascultat pe Dan Petrescu, apoi a fost întrebat ce părere are despre discursul "Bursucului"

În prezent președinte la Farul Constanța, liderul campionatului, Gică Popescu a urmărit partida pierdută de CFR Cluj, scor 0-2, în deplasare cu Universitatea Craiova.

Imediat după meciul de sâmbătă seara contând pentru etapa a 25-a a Superligii, fostul căpitan al Barcelonei a fost invitat să comenteze în direct discursul lui Dan Petrescu.

Gică Popescu remarcă un punct nevralgic

”Discursul lui Dan Petrescu a fost echilibrat, el a fost corect în ce a spus, a recunoscut faptul că echipa Craiovei a fost mai bună. A spus că ar fi putut avea un penalty CFR Cluj, a comentat un pic faultul comis de Manea la primul gol, dar comentariile sale au fost corecte per total.

(n.r.: – Despre CFR) CFR Cluj nu are acum constanţa în apărare pe care o avea anii trecuţi. Toată lumea era surprinsă de pragmatismul echipei, dar acum nu mai are acel pragmatism şi primeşte uşor gol. Dar ştiu ce poate CFR, e o echipă foarte puternică. Spun că CFR Cluj, în play-off, va arăta mult mai bine”, a declarat Gică Popescu, potrivit Prima Sport.

Ambele goluri ale echipei din Bănie au fost înscrise de Andrei Ivan (67, 86), cu şuturi deviate, primul după o lovitură liberă executată de Alexandru Cîmpanu, iar al doilea din centrarea lui Alexandru Creţu. CFR Cluj a suferit al doilea eşec consecutiv în campionat, după 0-1 acasă cu FCSB. Universitatea, care are trei victorii consecutive acasă, venea după o înfrângere cu Farul (1-2), la Ovidiu.

Ce a declarat Petrescu

„După ce am început bine, am dat şi gol, am avut şi penalti, în partea a doua a primei reprize Craiova şi-a revenit. În repriza secundă a fost un joc aşa, mai slab. Noi am făcut cadou un gol, la lovitura liberă, unde Cristi mi-a spus că nu a faultat şi că a atins mingea, nu jucătorul.

Sunt puţin dezamăgit de evoluţia jucătorilor mei, cam toţi. Înseamnă că şi eu am făcut ceva greşit. Când nu marchezi e o problemă, mai ales că avem şi mulţi atacanţi. Cel mai mult mă îngrijorează că luăm goluri, nu că nu dăm. Nu poţi să iei campionatul aşa, avem deja şapte meciuri pierdute, asta mă îngrijorează cel mai mult.



Eu spun de foarte mult timp că se vor bate cinci sau şase echipe la titlu, va fi cel mai interesant campionat Noi mai avem multe meciuri, vin şi meciurile cu Lazio, iar cu Lazio, dacă jucăm ca azi, pierdem! Va trebui să avem mai multă dorinţă”, a declarat Dan Petrescu, la finele partidei cu Universitatea Craiova.