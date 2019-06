Gica Hagi a vorbit despre interesul FCSB pentru Ianis: "Oferta e foarte mare! E fantastica!" Ce spune "Regele" despre viitorul fiului sau

Patronul FCSB a declarat in repetate randuri ca si-ar dori sa-l aduca pe Ianis Hagi la FCSB si este dispus sa plateasca 3 milioane de euro. Gica Hagi a vorbit despre oferta venita de FCSB, insa nu-l vede pe fiul sau la o alta echipa din Liga 1.

"Regele" este de parere ca Ianis va face pasul catre un campionat puternic din strainatate dupa Campionatul European Under 21.



"Eu am vorbit cu Gigi. Gigi mi-a zis si mie, deci la el e intentia lui, oferta e foarte mare pentru Romania, e fantastica, parerea mea. Eu zic ca Ianis in Romania a aratat tot ce poate. El are nevoie de o provocare europeana. In momentul de fata eu ca manager, vazandu-l si lucrand cu el, cred ca e momentul ideal pentru el sa faca urmatorul pas, european", a declarat Gica Hagi la conferinta de presa.