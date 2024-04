Gică Hagi a spus lucrurilor pe nume după egalul cu Sepsi: ”Inexplicabil!”

Chiar dacă echipa sa a reușit să smulgă un punct din deplasarea de la Sfântu Gheorghe, Gică Hagi s-a arătat nemulțumit de evoluția elevilor săi din prima repriză a meciului.

”Regele” nu-și poate explica evoluția echipei sale din prima parte a jocului, dar spune că în a doua repriză campioana a arătat mai bine.

În următoarea etapă din Superligă, Farul Constanța va evolua în deplasare împotriva celor de la Universitatea Craiova.

Gică Hagi: ”Prima repriză zero! Inexplicabil!”

”Prima repriză zero, a doua repriză meritam să câștigăm. Așa văd eu. Am avut șansă la golurile pe care le-a marcat Sepsi, prima repriză am stat inexplicabil pe teren, atât ofensiv cât și defensiv, a doua repriză mai bine, am mai făcut și presiune, am avut și posesie, am avut și ocazii. Asta e!

Le-am arătat dimineață imagini din principiile noastre pe care le avem, din 2016 facem lucrul ăsta. Noi avem identitate, principii clare pe care trebuie să le folosești în teren. Toată lumea în aceeași direcție, nu unul e în vacanță și altul muncește. Sunt bulversat cu prima repriză. Inexplicabil!

Louis Munteanu trebuie să fie dezamăgit de prima repriză că n-a făcut presiune deloc. Sunt trei în față care trebuie să facă presiune. Ele trebuie făcute, dacă nu faci așa, ne facem că jucăm fotbal. E uman, face parte din joc. A doua repriză chiar a fost foarte bun.

Noi am pregătit meciul cum trebuie, știam de sistemul lor, știam ce trebuie să facem, doar că nu am făcut nimic. Suntem la primul rezultat, e un punct până la urmă. Am jucat în deplasare, puteam să câștigăm, puteam să pierdem. Sunt meciuri multe, toate sunt foarte grele, dar nu trebuie să jucăm cum am jucat în prima repriză”, a spus Gică Hagi, la flash-interviu.

După remiza de la Sfântu Gheorghe, Farul și Sepsi și-au păstrat locurile în clasament, 5 și 6, cu 26, respectiv 24 de puncte.