Sepsi – Farul, 20:30, LIVE TEXT pe sport.ro. Duelul ultimelor clasate din play-off

Sepsi Sfântu Gheorghe se duelează pe teren propriu cu Farul Constanța, în etapa a treia din play-off-ul Superligii României.

Sepsi – Farul, 20:30, LIVE TEXT pe sport.ro

Cele două echipe sunt ocupantele ultimelor două poziții din clasamentul play-off-ului. Farul ocupă locul cinci în ierarhie, cu 25 de puncte, în timp ce covăsnenii ocupă ultima poziție, cu 23 de puncte.

Echipa pregătită de Bernd Storck vine după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1, în timp ce, în ultima etapă din play-off, Farul vine după eșecul suferit în fața celor de la FCSB, scor 0-1.

În cele două meciuri din sezonul regulat, Farul Constanța s-a impus de fiecare dată. În tur, echipa pregătită de Gică Hagi a câștigat cu scorul de 2-1, în timp ce în meciul din returul campionatului, Farul a câștigat cu 1-0.

Gică Hagi nu mai speră la titlu

"După meciul cu FCSB, unde am jucat foarte bine şi am pierdut, şansele noastre, gândurile de a fi acolo sus, de a câştiga titlul, s-au dus. Noi suntem echipa campioană în continuare. Rămâne să ne luptăm pentru un loc care să ne asigure participarea în cupele europene, începând cu acest meci. Va fi un meci deschis, toate echipele din play-off sunt foarte bune, e o echipă agresivă, să facem ambele faze foarte bine.

E deschis oricărui rezultat, jucăm pentru a lua cele trei puncte. Nu aşa cum am jucat în campionat, ei au dominat meciul, chiar dacă am câştigat. Am speculat şi am câştigat. Trebuie să avem mai multă personalitate, Sepsi ştie fotbal.

Am făcut două meciuri foarte bune în play-off, sper să avem acelaşi nivel. Ce s-a întâmplat cu FCSB se poate întâmpla…din zece meciuri, pierzi unul şi restul le câştigi. Băluţă e accidentat, continuă refacerea, în rest sunt disponibil toţi. Dar vom opta pentru 20 de jucători, e o deplasare, nu mergem cu toţi. Statisticile sunt în spate, putem analiza lucrurile, dar trebuie să fim motivaţi.

Mai sus de participare în cupele europene, să sperăm, mai mult…e prea departe. Mă gândeam la acest lucru, chiar dacă nu spuneam. Dacă câştigam cu FCSB eram acolo", a declarat Gică Hagi la conferința de presă.

Clasamentul din play-off-ul Superligii României