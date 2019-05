FRF a reactionat dupa petrecerea Craiovei! "Material video descoperit cu profunda mahnire" Ce mesaj au transmis oficialii!

Federatia Romana de Fotbal a emis astazi un comunicat oficial.

Pe site-ul Federatiei Romane de Fotbal a aparut astazi un comunicat cu privire la petrecerea organizata de CSU Craiova, in cadrul careia patronul Mihai Rotaru si jucatorii sai au adresat mai multe injurii la adresa rivalelor.

"Federatia Romana de Fotbal si staff-ul echipei nationale dezaproba total atitudinea manifestata de jucatorii si staff-ul echipei U Craiova 1948 Club Sportiv in materialul video pe care, suntem convinsi, opinia publica l-a descoperit cu aceeasi profunda mahnire.

Fotbalist al echipei nationale de seniori, Nicusor Bancu are o responsabilitatea in plus si trebuie sa constituie permanent atat un exemplu pentru colegii mai tineri, dar si pentru generatiile de copii care practica fotbalul.

Mesajul pe care il propune prin acest video este unul impotriva celor mai importante valori ale fotbalului si contrar regulilor care fundamenteaza activitatea la loturile reprezentative.

El si toti ceilalti membri ai familiei loturilor reprezentative din imagini, fotbalisti si componenti ai staff-ului, contribuie la construirea unei imagini straine de performanta, care nu le onoreaza prezentul si viitorul.

Respectul fata de adversarii din competitie, cu atat mai mult cu cat ei reprezinta coechipieri in cadrul loturilor nationale, reprezinta un principiu de la care niciun fotbalist nu poate abdica", se arata in comunicatul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.

Mihai Rotaru, in prim-plan

CS U Craiova a pierdut meciul de pe teren propriu cu Viitorul si termina sezonul 2018/19 pe locul patru, riscand sa rateze calificarea in preliminariile UEFA Europa League. Locul patru o va trimite pe Craiova in preliminarii numai in cazul in care Viitorul castiga Cupa Romaniei.

Cu toate acestea, jucatorii Craiovei au petrecut alaturi de patronul Mihai Rotaru si nu s-au ferit sa scandeze impotriva rivalelor.

"Am fost in B, suntem in A, sa-i dam la **** lui Steaua. Si lui Dinamo, si lui Rapid, pentru ca Stiinta n-a murit", a strigat Mihai Rotaru, acompaniat de capitanii Craiovei, Nicusor Bancu si Alexandru Mateiu.