"Baietii de la mare s-au Bronzat". Mihai Mironica scrie despre victoria Viitorului din "finala mica" a campionatului si despre cum s-a autodistrus Craiova

Craiova - Viitorul 1-2. Echipa lui Hagi termina campionatul pe locul 3, oltenii isi pun acum toate sperantele intr-un triumf al Viitorului si in finala Cupei.

Mihai Mironica: "Baietii de la mare s-au Bronzat"

Finala mica a campionatului a avut o desfasurare identica cu prima mansa a semifinalei de Cupa dintre Craiova si Viitorul. “Oltenii” au condus, dar au fost invinsi pe final de o echipa mai proaspata, cu un lot mai ofertant care i-a permis Viitorului sa fie mai vie decat Craiova in momentele decisive din aceasta primavara. Craiova este echipa mai bogata, dar Viitorul are lotul mai bogat, din cauza avaritiei lui Rotaru, datorita know-how-ului lui Hagi.

Nicio alta echipa din campionat parca nu a avut vocatia autodistrugerii precum Craiova. Managementul a cedat cei mai buni jucatori, a adus in loc niste “chifle”, a concediat antrenorul cu care s-a construit succesul din ultimele doua sezoane, a adus in loc un “snookerist”, iar brigada Donkor - Mihaila - Tiago Ferreira i-a dat niste lovituri decisive Craiovei. “Si tu, Mihaila!”, s-a strigat in stilul unei tragedii antice, atunci cand, precum in episodul dramatic cu Caesar si Brutus, tocmai protejatul da lovitura fatala. Victima a fost tinuta bine de Tiago Ferreira, ca injunghierea sa-si atinga tinta.

Echipele bune castiga si cand joaca slab, iar Viitorul este o echipa buna, orice s-ar spune despre jocul palid din acest meci. Hagi trebuie sa ascunda inregistrarea acestei partide de petitorii lui Ianis. Printisorul a jucat foarte modest si a inceput s-o dea si-n “alibecisme”, cu nervi, maini aruncate-n aer chiar si cand face un fault evident. Un semn de viata vine din partea lui Dragus, diamantul dat disparut, dar care a reaparut pe radar dupa ce a marcat in ultimele doua partide.

Viitorul va merge din nou in cupele europene. Sa speram ca va fi acolo si altceva decat ciuca batailor de pana acum. Nu de alta, dar si cu Viitorul aproape zero pe linie am ajuns sub o tara fara campionat, Liechtenstein, ca intr-un banc absurd. Ingijorator e si cat de slab au putut juca azi Baluta si Hagi, foarte posibili titulari in meciul din Norvegia al Romaniei, Ianis urmand, probabil, sa preia locul lui Stanciu.

Craiova a fost parasita si de multi dintre fanii care i-au fost alaturi pe stadion in acest sezon. A fost totusi cald, s-a jucat sambata, mica “tradare” nu mai poate fi acoperita nici de Rotaru cu discursurile lui despre meciuri programate luni tarziu, pe frig. O fi “Oblemenco” un fel de “Velodrome”, dar publicul e tot romanesc, de rezultat, te lasa la greu.

