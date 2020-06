FOTO GENIAL! "Pune frana mai REPEDE!" :)) Tanara superba pentru care s-a oprit autocarul FCSB in fata aeroportului

Jucatorii FCSB au plecat azi la Cluj! Duminica au meci mare cu CFR-ul (20:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro).

Stelistii au decolat cu zambetul pe buze! O tanara i-a binedispus in fata aeroportului. Autocarul in care se aflau jucatorii si staff-ul tehnic a oprit chiar in fata ei. Fotbalistii i-au aruncat cateva priviri, apoi masina si-a continuat drumul spre terminalul de 'Plecari' de la Otopeni. :)



FCSB are meci tare cu CFR duminica seara, de la 8. Titlul s-ar putea decide daca stelistii pierd. In cazul unei victorii, insa, diferenta dintre FCSB si CFR se micsoreaza la un punct!

