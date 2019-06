Fosta sefa a Agentiei Antidoping, acuzata de WADA ca ar fi ordonat musamalizarea unor teste, inclusiv in cazul lui Patrik Ekeng

Fosta presedinta a Agentiei Nationale Anti-Doping (ANAD), Graziela Vajiala, apare intr-un raport al Agentiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA) ca fiind persoana care a ordonat subalternilor sa musamalizeze testele pozitive a cel putin trei sportivi, halterofilul Gabriel Sincraian si luptatoarele Elena Scarlatescu si Suzana Seicariu, scrie Agerpres.

Numele sau apare in raportul WADA legat si de anumite teste facute in cazul mortii fotbalistului dinamovist Patrick Ekeng, in sensul ca Vijiiala ar fi instruit angajatii laboratorului sa foloseasca o metoda de testare nevalidata, scrie publicatia de specialitate sportsintegrityinitiative.com, care a intrat in posesia raportului WADA, declarat confidential.

Raportul dat publicitatii de sportsintegrityinitiative.com a constatat ca Vajiala a instruit personalul laboratorului de la Bucuresti sa utilizeze o metoda de testare nevalidata pentru a analiza un esantion al fotbalistului camerunez Patrick Ekeng, decedat pe stadionul Dinamo, in timpul unui meci din Liga I.

Raportul nu mentioneaza insa daca moartea fotbalistului a fost motivul pentru care Cristina Stan a fost instruita sa analizeze proba de sange folosind metoda SAr-PAGE, nevalidata de laborator pana la 28 septembrie 2017.

Stan a refuzat sa efectueze proba, insa Graziela Vajiala ar fi facut presiuni asupra sa in acest sens, mai mentioneaza sursa citata.