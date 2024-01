La finalul anului 2022, a apărut informația potrivit căreia Rapid ar vrea să îl cumpere pe Florinel Coman de la FCSB, informație confirmată inclusiv de Adrian Mutu, antrenorul giuleștenilor de la acea vreme.

Florinel Coman și transferul la Rapid

"Eu îi dau drumul și la Rapid. I-am dat o hârtie de trei milioane de euro. Eu vreau banii pe care i-am dat pe el, trei milioane. Du-te la Rapid, du-te în România sau unde vrei. Pe mine nu mă interesează unde se duce un jucător când pleacă de la mine", declara patronul de la FCSB, în decembrie 2022, la Pro Arena. Cum Coman nu traversa o formă bună, Gigi Becali s-a arătat dispus să îl cedeze pe șeptar inclusiv rivalei, însă doar în schimbul sumei de trei milioane de euro:, declara patronul de la FCSB, în decembrie 2022, la Pro Arena.

Un an mai târziu, Florinel Coman spune că nu a luat în calcul transferul la Rapid, unul care ar fi fost oricum foarte complicat, având în vedere suma cerută de Becali.

"Nu m-am gândit la transferul la Rapid. Era greu să mă cumpere o echipă din România. Nu am luat în calcul mutarea. Sincer, patronul a cerut o sumă foarte mare pentru România și era clar că nu aveam cum să merg în țară", a spus Florinel Coman, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro acordat în cantonamentul din Antalya.

Revirimentul lui Coman a început la scurt timp după discuțiile privind eventualul transfer la Rapid. În acest sezon, șeptarul de la FCSB este unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1, cu 10 goluri și 9 pase decisive.

"Aveam nevoie de un cantonament cap-coadă. Nu mai prinsesem cantonamente pe care să le încep și să le termin. Am avut o perioadă foarte proastă cu accidentările. Anul trecut a fost foarte bun, am început foarte bine cantonamentul, am făcut și suplimentar, iar apoi m-am simțit alt om", a mai spus Coman.