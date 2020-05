"Filmarea asta e nimic pe langa ce a facut el la viata lui!" Giovanni Becali reactioneaza si il numeste "Satana" pe Cornel Dinu dupa filmuletul devenit celebru

Zilele trecute a aparut o filmare in mediul online in care Cornel Dinu injura mai multi fosti jucatori sau antrenori.

Cornel Dinu a aparut in ipostaze mai putin obisnuite zilele trecute si injura ca la usa cortului mai multe persoane din cadrul fotbalului romanesc. Ioan Andone sau Gigi multescu s-au numarat printre 'victime', iar acum Giovanni Becali reactioneaza si nu este deloc surprins.

"Ma astept la orice de la Cornel Dinu. Filmarea asta e nimic pe langa ce a facut el la viata lui. Asta e nimic pe langa ce a spus. Asta este acel Cornel Dinu acre vrajeste cu acele cuvinte frumoase si cu cultura lui. Ati vazut ce cultura are. Asta era de mine pentru ca nu am nici liceu. El are 2-3 facultati. Asta e nimic pe langa ce stiu eu, e foare la ureche.

E diavol, e Satana. I-a tradat pe toti. A vorbit urat si depsre mine. As putea face o mie de carti despre el. Hristo Stoichkov a vrut sa il dea in judecata. Eu i-am zis ca nu are importanta, ca e nimeni ca sa il dea in judecata. Nu aveam nici o relatie cu el. Ce era el la Dinamo? Era antrenor. Ce treaba aveam eu cu un antrenor? Daca nu isi baga mintile in cap si nu isi inchide gura aia spurcata, atunci ma angajez sa spun lucruri care nu o sa ii convina.", a spus Giovanni pentru Prosport.

"Imi bag p*** in fata ta si a lui Multescu. Ala, cel putin, Moraru ala e un alcoolic, la nivelul astuia care cumpara Dinamo, Andone. Baga-mi-as p*** in parlitii ma-tii, fotbalistii p**** ati fost. Sa moara mama daca nu. Niste idioti, oi ratacite, prosti ca noaptea. Au fost fotbalisti, fotbalisti instinctuali, dar cu creierul...", spune Dinu pe filmarea socanta aparuta pe Facebook.