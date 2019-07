"FCSB are echipa slaba!" Transferul de un milion de euro cerut imediat: "Sa-l ia ca fundas, e jucatorul echipei nationale"

Gigi Becali are nevoie de intariri la FCSB.

Dumitru Dragomir a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre sansele pe care echipele din Romania le au in Cupele Europene. Fostul sef de la Liga a spus ca FCSB, Craiova sau CFR Cluj nu au foarte multe sanse, prin prisma faptului ca adversarii de pana acum au fost unii destul de slabi.

Mai mult, Dragomir a criticat FCSB, despre care a spus ca este o echipa slaba si ca singurul mod in care s-ar mai putea revitaliza ar fi aducerea lui Alex Chipciu pe postul de fundas.

"Nu sunt deloc optimist pentru Cupele Europene pentru ca au jucat numai cu echipe de mana a doua. Sa stiti ca Steaua are vreo 12-13 jucatori foarte buni, lot bun, dar echipa slaba. Nu chiar foarte slaba... In momentul in care nu ai fundas lateral care sa iti ajute atacul. Vlad, daca il tine in poarta, va fi unul dintre cei mai buni portari ai Europei. Sa-l ia pe Chipciu pentru fundas. E titularul echipei nationale. Daca e bine platit, vine in Liga 1", a spus Dumitru Dragomir la PRO X.

Chipciu isi cauta echipa

Alex Chipciu nu mai intra in vederile lui Anderlecht pentru noul sezon. El nu a primit numar si nu a jucat in meciurile de pregatire.

Alexandru Chipciu pleaca de la Anderlecht dupa trei sezoane in care s-a aflat sub contract cu formatia belgiana. In ultimul dintre ele, romanul a fost imprumutat la Sparta Praga. In varsta de 30 de ani, internationalul roman, care poate juca orice post in flancul drept, dar care a evoluat si ca mijlocas stanga, a fost anuntat de Vincent Kompany ca nu se afla in planurile sale pentru noua stagiune.

Alex Chipciu, care a jucat la FCSB intre 2012 si 2016, e chemat inapoi de Becali, patronul formatiei ros-albastre spunand ca l-ar lua fara nicio ezitare. De altfel, el a recunoscut: "L-am pus deja pe MM Stoica sa se intereseze de aducerea lui Chipciu".

Chipciu a fost transferat de Anderlecht in 2016 de la FCSB contra sumei de 3.3 milioane euro. Acum, publicatia Het Laatste Nieuws noteaza ca formatia din capitala s-ar multumi si cu "o fractiune". Mai exact, Anderlecht ar accepta si o suma de 1.1 milioane sau chiar un milion de euro pentru a-l ceda pe roman.

Motivul este ca Anderlecht vrea sa scape de salariul lui Chipciu, care este remunerat cu 1.000.000 euro pe an!

Chipciu: "Nu vad rostul unei reveniri"

Alex Chipciu spunea in urma cu un an ca nu e interesat de o revenire in Liga 1.

"Nu pentru ca as fi arogant ori ca as fi prea bun pentru Liga 1, dar consider ca am realizat maximum in campionatul romanesc si nu vad rostul unei reveniri", spunea el.