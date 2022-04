FC Voluntari pleacă din oraș! Prima măsură anunțată după accidentarea lui Constantin Budescu

Budescu a călcat strâmb în prima repriză a meciului de la Voluntari și a părăsit stadionul în cârje, urmând să efectueze un RMN la spital.

FC Voluntari se va muta pe alt stadion din cauza gazonului

Liviu Ciobotariu, antrenorul lui FC Voluntari, spune că, din primele informații, Budescu a fost diagnosticat cu ruptură de tendon, caz în care ar rata meciurile rămase din acest sezon.

Accidentarea lui Budescu ar fi fost provocată și de starea foarte proastă a gazonului de la Voluntari, iar Ciobotariu anunță că sunt șanse mari ca echipa să se mute pe un alt stadion pentru ultimul meci din play-off, actualul gazon urmând să fie înlocuit.

"Sunt îngândurat pentru că l-am pierdut pe Budi pentru o perioadă destul de lungă. Are, din câte am înțeles, ruptură de tendon și îmi pare rău, în primul rând pentru el. Îi doresc să se refacă cât mai repede, cu toate că la tendon este destul de grav. Pe de altă parte, sunt bucuros pentru victorie, am câștigat trei puncte importante. Știam că întâlnim o echipă cu o posesie foarte bună, cu un mijloc de teren format din jucători tehnici, dar ne-am făcut temele astăzi. Strategia noastră a fost să le închidem culoarele, nu le-am dat spații și chiar le-am spus la pauză jucătorilor că presimt că vom marca dintr-o fază fixă.

Mă îngrijorează starea gazonului. Ne-am fi dorit să fie terenul bun, să putem juca, să putem pasa, dar astea sunt condițiile deocamdată. Sperăm ca în meciurile următoare să arate altfel. Din câte am înțeles, se va lucra la acest teren, adică îl vom reface total. Atât terenul principal, cât și cel de antrenament. Cred că în ultima etapă nici nu vom juca aici, deja am înțeles că vor demara lucrările la acest teren pentru că este impracticabil, este greu de jucat pe el", a spus Liviu Ciobotariu.

În runda a noua, ultima în care FC Voluntari va juca pe teren propriu în acest sezon, FC Voluntari va primi vizita lui FCSB.