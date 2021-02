BREAKING NEWS | "Unii vor sa spanzure arbitrii in mijlocul unei piete!" Reactia CCA dupa acuzatiile privind greselile de arbitraj din Liga 1: "Suntem corecti"

Presedintele CCA a comentat situatia din Liga 1 dupa acuzatiile privind greselile de arbitraj.

Kyros Vassaras a vorbit despre erorile comise in campionat, punand accent pe cazul lui Andrei Chivulete, care nu a fost suspendat in ciuda erorilor grave pe care le-a facut.

"Nu este adevarat ca face greseli in fiecare meci, clar nu e adevarat! Sunt niste simple greseli, a facut si va mai face, dar a avut erori la fel ca oricare alt arbitru. Tinta mea e sa fac din Chivulete, din Barbu sau din oricare alt arbitru care are potential si varsta buna un arbitru de nivel inalt. Datoria mea e sa le ofer acum o sansa si un sprijin in cariera.

Sunt dificultati atunci cand facem delegarile, au fost meciuri in fiecare zi, multe etape, am avut arbitri bolnavi de coronavirus. In plus, daca sunt unii oameni care vor sa spanzure arbitrii in mijlocul unei piete, ei bine, noi nu o vom face!

Ii vom sustine fiindca si ei sunt jucatori intr-un meci. Si trebuie sa le dam posibilitatea sa arbitreze corect. In concluzie, sa nu fiu acuzat de ceva pentru ca suntem corecti cu arbitrii, nu facem diferente intre ei! Si avem si dovada ca facem acest lucru", a declarat Vassaras, potrivit Telekom Sport.

Presedintele CCA a comentat si informatiile potrivit carora intre el si tatal lui Andrei Chivulete exista o relatie de prietenie, care influenteaza modul in care arbitrul este tratat:

"Cine spune asta? Aceasta e o mare minciuna. Repet, o mare minciuna! Sa-mi dea cineva o dovada, una singura! Pot sa recunosc atunci cand apar tactici pentru a imprastia praf in ochii altora, dar oamenii sunt inteligenti si pot distinge ce este adevar, ce este minciuna. Acesti oameni tot repeta povestea asta, dar eu sunt aici ca sa le dau raspunsuri.

Ma intrebi daca am o prietenie cu Florin Chivulete? Ce prietenie? Am o multime de prieteni in Romania. Eu simt aceasta tara ca fiind a doua mea casa si am o multime de prieteni romani. Pot sa am prieteni peste tot in lume, insa nu folosesc nicio prietenie in arbitraj pentru a face o delegare sau pentru a lua o decizie.

Nu sunt singurul care decide! De ce este un atac asupra mea, cand fiecare decizie CCA a fost anonima? A fost luata de toti, asa ca de ce doar eu sunt aratat cu degetul?"