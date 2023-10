Cele două echipe s-au întâlnit în etapa restantă cu numărul cinci din sezonul regulat al Superligii României. Atât Farul, cât și UTA au arătat un joc spectaculos, iar în final au împărțit punctele la Ovidiu.

"Mulțumit de punct?" Răspunsul lui Mircea Rednic, după Farul - UTA

După meci, Mircea Rednic a subliniat că pe de o parte e mulțumit de punctul obținut împotriva campioanei en-titre, iar pe de altă parte nemulțumit, căci UTA a avut câteva ocazii importante la poarta adversă.

„Mulțumit! Ținând cont de situațiile pe care le-a avut Farul în repriza a doua. Nemulțumit că în prima repriză am avut și noi câteva ocazii. A fost o repriză bună, cu o echipă care joacă, mai ales acasă.

Am avut momente în care am reușit să-i surprindem. Păcat că în fața porții nu am mai fost prezenți sau nu am fost lucizi. Mingea a venit în careu. Demarcările lui Cooper nu au fost OK. Așa, mulțumit, normal că mi-aș fi dorit să câștigăm.

Trebuie să gestionăm bine perioada asta. Jucăm și duminică, miercuri... E o perioadă mai grea. Trebuie să fim acum preocupați să ne refacem. Avem un drum la București, apoi la Craiova. Cireșari!

Sunt forțat în perioada asta. Trebuie să gestionez cât mai bine. Jucătorii care au venit au venit cu un plus de calitate, dar fizic încă nu sunt OK. Sper că la meciul cu Craiova să fie mult mai bine.

Am vorbit, îți dai seama (n.r. cu Gică Hagi). Suntem supărați amândoi, că nu am reușit să câștigăm. Meciul a fost pe muchie de cuțite. Cei care au intrat au adus un plus”, a spus Mircea Rednic după meci.

Farul Constanța - UTA Arad 2-2

Micovschi a deschis scorul în minutul șapte, iar Rivaldinho a restabilit egalitatea în minutul 24. Fabry a readus-o însă pe UTA în avantaj în minutul 27, dar Artean a dus scorul la 2-2 în minutul 50.

Ulterior, tabela de marcaj a rămas nemodificată până la fluierul de final al lui George Găman, iar cele două cluburi, Farul Constanța și UTA Arad, au împărțit punctele la Ovidiu, în etapa restantă cu numărul cinci.