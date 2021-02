EXCLUSIV | Verdictul lui Adrian Porumboiu dupa penalty-ul din meciul Hermannstadt - FCSB! "Este 11 metri fara niciun pic de dubiu!"

Adrian Porumboiu a vorbit in cadrul emisunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

FCSB a pierdut la Medias dupa ce arbitrul Catalin Popa a acordat lovitura de la 11 metri pentru Hermannstadt la o faza controversata. Adrian Porumboiu a comentat faza si a declarat ca este penalty fara niciun dubiu.

"Din punctul meu de vedere, este 11 metri fara niciun pic de dubiu. Si am sa va explic de ce. Deci Vlad, comite o imprudenta prin faptul ca daca ar fi stat pe loc si ar fi intrat atacantul in el, atunci ar fi fost clar. O sa vedeti miscarea, el sare, nu sta pe loc. Cu piciorul drept practic, il blocheaza pe atacant. Atacantul isi continua alergarea normala, care este oprita in acea alergare de catre imprudenta lui Vlad. Oricum analizam faza asta, respectand regulile jocului, care sunt cat se poate de clare, este 11 metri.

Ne place, nu ne place, este o decizie care are fundament nu de circumstante totale, pentru ca miscarea portarului, este o miscare care il duce catre imprudenta evidenta, care practic il bocheaza. Iar piciorul drept al lui Vlad il bocheaza. Mai ales ca, daca urmariti faza cu atentie, Vlad nu atingea mingea, daca atingea mingea nu era penalty. Cel care trebuie sa atinga mingea este aparatorul", a spus Adrian Porumboiu.