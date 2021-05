EXCLUSIV | "Suporterii Stelei nu sunt obisnuiti cu locul 2!" Ce asteptari au fanii din ultimele etape ale sezonului

Fanii FCSB-ului s-au enervat dupa ce echipa a ajuns la 3 meciuri fara victorie in playoff-ul Ligii 1.

Liderul suporterilor ros-albastri a vorbit la Pro X despre asteptarile pe care fanii le au de la jucatorii lui Toni Petrea. Gheorghe Mustata a declarat ca vrea sa vada ca fotbalistii dau totul pe teren pentru ca suporterii nu concep ratarea unui nou titlu.

Barbatul a comentat si prestatia unor jucatori in meciul cu CFR Cluj si l-a dat exemplu pe Miron, care nu voia sa iasa de pe teren in ciuda accidentarii pe care a suferit-o.

"Nu e vorba de o presiune, ci de o daruire a acestor jucatori, care sunt platiti la zi, au bani, au hrana, au conditii care in Romania nu exista la niciun alt club, au ce nu au alti jucatori. Nu cred ca vreun club din tara noastra are aceleasi conditii ca acesti jucatori.

Atata timp cat 5 ani la rand nu luam nimic, cat nu ne daruim pe teren desi jucam la o echipa cu istorie in spatele ei, cand nu ne dam seama ca in spate sunt milioane de suporteri... Trebuie sa stie ca trebuie sa iei campionatul. Oamenii nu mai suporta. Nici eu nu pot sa suport sa stiu ca nu vom lua campionatul nici anul acesta.

Vlad e un copil, dar are gafe peste care nu putem trece. Ca sa pierdem campionatul pe anumite gafe, gafe care au fost si in anii treuti... Noi nu mai suportam sa pierdem campionatul pe anumite greseli. Suporterii nu mai rezista. Nu neaparat ca trebuie sa punem presiune pe jucatori, le-am demonstrat ca suntem alaturi de ei, am discutat, le-am trimis mesaje cu energie pozitiva, dar cand ii vedem cu atitudinea pe care o au...

Asa suna mesajele noastre, dar problema noastra este sa cream aceasta presiune, sa facem un bine echipei, sa scapam de nonsalanta unor jucatori care nu stiu ce inseamna sa imbrace tricoul Stelei. Atitudinea jucatorilor pe teren ne intereseaza. Vreau sa vad atitudine, indiferent ca pierdem sau castigam. Noi suferim cel mai mult. Unii se daruiesc pe teren, altii intra pe teren si daca castiga e ok, daca nu, aia e, nu e niciun fel de problema.

Ne dorim titlul. De 5 ani nu luam nimic. Sa-l ratam si pe al saselea? Suporterii Stelei nu sunt obisnuiti cu locul 2. Aici se face performanta. Trebuie sa stii unde ai venit, uita de unde ai venit. Cand vii si imbraci tricoul ala ros-albastru, trebuie sa stii ca ai milioane de suporteri in spate si ca trebuie sa faci performanta. Noi asa am crescut, nu cu spiritul de locul 3-4. Sa ne auda si domnul Talpan, ca asta e Steaua.

Mai sunt 5 finale, sunt probleme de lot, il avem si pe Miron accidentat, asta inseamna daruire. El va avea tot sprijinul nostru, s-a vazut clar ce accidentare a avut la glezna. Ati vazut atitudinea lui? Mi-a placut atitudinea jucatorilor, chiar si a lui Vlad, in ciuda gafei pe care a facut-o. Am vorbit cu Duckadam si mi-a spus ca nu vrea sa iasa pe 6 metri. Nu stiu ce se intampla, parca il ingheata Dumnezeu pe linia portii. Nu se poate sa nu iesi, esti portar pe linie? Nu merge. In momentul in care tu ridici mainile si te bruscheaza vreun jucator e fault la portar. Nu e posibil, aici il condamnam foarte mult. Evident ca sustinem in continuare echipa, comunic cu Tanase, cu majoritatea jucatorilor, am fost nervosi, dar nu avem cum sa ii lasam. Vor fi sustinuti de noi pana cand nu vom mai avea sanse la titlu.

Vreau sa le transmit tuturor jucatorilor si antrenorilor ca trebuie sa lucreze foarte mult, sa lucreze domnul Popa cu Vlad iesirea la 6 metri. Noi suntem alaturi de aceasta echipa si vom fi pana la finalul acestui campionat, dar pentru noi e un singur obiectiv. In cele 5 finale sa-si dea viata pe teren", a declarat Gheorghe Mustata, la Ora exacta in sport.

Liderul suporterilor celor de la FCSB a spus si ca in perioada urmatoare va avea loc o intalnire cu fotbalistii, in care fanii vor incerca sa ii incurajeze pe jucatori si sa le arate sustinerea lor in acest final de stagiune.

In acest moment, cu 5 etape inainte de finalul sezonului, FCSB este pe locul 2 al clasamentului, cu 40 de puncte, fiind la doua puncte in spatele celor de la CFR Cluj.