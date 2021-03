EXCLUSIV | Becali a dat VERDICTUL: ei sunt jucatorii care NU POT lipsi de la nationala: "E echipa care se bate cu orice selectionata a lumii!"

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00.



Gigi Becali a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X. Inainte de marele derby din Liga 3 dintre Steaua si FCSB II, latifundiarul din Pipera a vorbit despre echipa nationala a Romaniei. Patronul ros-albastrilor nu concepe ca Olaru, Morutan, Coman, Tanase si Tavi Popescu sa lipseasca in lotul tricolorilor.

"Am inteles ca vor sa ii lase pe la Mutu, asa am inteles, ca sa se poata califica acolo. Daca tot spun 'reconstructie', nici macar nu e reconstructie. Peste un an, Nedelcu cred ca poate sa fie. Olaru, Morutan, Coman, Tanase si Tavi Popescu nu au cum sa lipseasca de la nationala. E echipa care se bate cu orice selectionata a lumii. Daca mai trece un an, ei inca sunt copii, pai nu se pune nimeni cu ei", a declarat Becali in excalusivitate pentru PRO X.

