EXCLUSIV | Gabriel Torje a bătut palma cu Dinamo

Din articol Mai multe cluburi din străinătate s-au interesat de serviciile fotbalistului

Gabi Torje a revenit în Liga 1. Mijlocașul a semnat cu Dinamo.

Mijlocașul cu 57 de meciuri în naționala României, care era liber de contract din aprilie 2021, după despărțirea de Bandirmasport, a revenit astăzi în țară pentru a negocia cu clubul din „Groapă”.

Deși la un moment dat părea că negocierile s-au împotmolit, sport.ro a aflat că cele două parți au ajuns în cele din urmă la un acord, mijlocașul urmând să îmbrace din nou tricoul lui Dinamo.

Gabriel Torje a prins două mandate la Dinamo, din ianuarie 2008, când a venit de la Poli Timișoara, până în august 2011, când a fost cedat la Udinese, respectiv din februarie 2018 până în iunie 2018, când a fost îmărumutat de la Akhmat Grozny.

Mai multe cluburi din străinătate s-au interesat de serviciile fotbalistului

"Discuții sunt și la ora asta cu niște echipe din țări străine. Eu fiind liber pot să semnez cu oricine, dar echipele din străinătate nu s-au grăbit să vină cu vreo ofertă.

Vreau să vorbesc doar despre Dinamo pentru că ei sunt cei cu care am vorbit și mi-am dat acordul să vin să avem o discuție. Au mai fost și alte echipe din România cu care am discutat, însă am preferat să stau acasă alături de familia mea, pentru că a fost o perioadă grea.

Am vorbit cu echipe din România, ne-am înțeles la o anumită sumă, iar a doua zi mi-au spus că îmi dau cu 1000 de euro mai puțin și, dacă joc bine, îmi dau diferența în iarnă. Asta e o jignire și nu am acceptat. Nu am avut nicio ofertă de la Rapid sau FCSB", a declarat Torje.