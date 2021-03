(P) Invata de la clientii responsabili din Focsani sa apelezi doar la firme de incredere pentru seminee sigure si performante!

Afacere care s-a nascut la Sibiu din pasiune nemarginita pentru seminee sigure si de calitate superioara, PEFOC este o companie 100% autohtona, care se mandreste cu o experienta de peste 20 de ani in industria semineelor si solutiilor alternative de incalzire din Romania.

Indiferent ca esti din Focsani sau din oricare alt colt al tarii, toti clientii au acces la produse si accesorii de calitate premium, recunoscute la nivel european, gratie parteneriatelor cu unii dintre cei mai respectati producatori din domeniul termic. Asadar, in gama noastra nu veti putea gasi nici macar un semineu pefoc de calitate indoielnica, importat din China sau engros.

Sub sloganul “Noi facem tot, tu pui pefoc!”, reteta noastra de succes se bazeaza pe o relatie onesta cu clientii nostri si transparenta totala incepand de la vanzare si pana la etapele de proiectare, productie si montaj. Toate acestea reprezinta garantia noastra pentru livrarea de produse si accesorii ce corespund din toate punctele de vedere, celor mai pretentioase cerinte. Pe site-ul oficial pefoc.ro, punem la dispozitia clientilor interesati de seminee performante sau de cosuri profesionale de fum, o sectiune “blog”, unde veti putea descoperi informatii utile si articole practice, insotite de tutoriale video cu explicatii si detalii tehnice, astfel incat dumneavoastra sa fiti perfect informati, inainte de o potentiala achizitie.

Tot aici, veti avea acces la review-uri si teste comparative intre produse sau tipuri de produse, care scot in evidenta avantajele sau dezavantajele in functie de solicitarile si specificul fiecarui proiect in parte, materiale video explicative, dar si testimoniale mai putin fericite, lectii din care putem invata cu totii, precum in cazul unui incendiu sibiu azi, unde, proprietarul casei arse recunoaste ca motivul principal al accidentului a fost cauzat de cosul de fum impropriu, montat fara ajutor specializat.

Un alt aspect prin care am incercat mereu sa ne diferentiem de concurenta, deriva din calitatea superioara si importanta pe care o acordam serviciului de asistenta clienti. Agentii nostri sunt atent pregatiti sa ofere clientilor, consultanta tehnica de calitate si cele mai utile sfaturi in vederea lucrarilor de constructie, montaj sau racordare, in mod complet gratuit. Credem ca acest aspect este decisiv in procesul de vanzare, prin care ne dorim sa informam clientul, cat mai clar si onest, asupra importantei si riscurilor, responsabilitatilor care vin la pachet cu decizia de a monta de exemplu, unul dintre renumitele seminee focsani.

Intotdeauna, personalul se adapteaza la nevoile tuturor clientilor, identificand cele mai potrivite solutii, in functie de bugetul si conditiile de care dispun. Sfaturile sunt variate, cuprinzand si indicatii cu privire la o buna exploatare si utilizare a produselor, intretinere si mentenanta. Nu se urmareste in mod special doar vanzarea de dragul profitului, ci se urmareste personalizarea si adaptarea ofertei, in functie de ce e important si nevoile specifice ale clientului final.

Pentru noi este vital feedback-ul primit de la clienti. La fel de importanta este si mentinerea unei relatii bune cu acestia, atat anterior achizitiei, cat si mai ales, dupa achizitionarea produsului sau al serviciului prestat. In cadrul echipei PEFOC va fi mereu incurajata relatia umana! Veti descoperi ca in spatele telefonului nu se afla o centrala telefonica sau un robot care sa va intampine cu raspunsuri prestabilite, ci se afla o persoana calificata si gata sa va fie de real ajutor cu informatii complete despre tot ceea ce trebuie sa stiti in materie de solutii de incalzire premium.