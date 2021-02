EXCLUSIV | Detalii de ULTIMA ORA despre transferul lui Matan in Statele Unite: "Exista o oferta concreta! E foarte probabil!"

Alexandru Matan este aproape de a pleca de la Viitorul!

S-a vorbit in ultimele zile despre interesul lui New York City pentru mijlocasul de 21 de ani. Directorul general al Viitorului, Cristian Bivolaru, a dezvaluit la PRO X ca Matan este foarte aproape sa plece de la echipa lui Hagi, insa nu la New York City.

"Este o oferta concreta pentru Matan. Continentul e corect, echipa era incorecta. E foarte probabil zic eu! Hagi niciodata nu va impiedica un jucator sa plece la mai bine. Asta a fost situatia si cu Iancu si cu Luckassen si acum cu Matan", a spus Bivolaru la Ora Exacta in Sport.

Alexandru Matan a jucat 22 de meciuri in acest sezon in Liga 1, marcand un gol si oferind sase pase decisvie. Mijlocasul ofensiv a jucat si sapte meciuri la nationala de tineret a Romaniei, marcand un gol.

Matan, care este cotat de Transfermarkt la 850.000 de euro, mai are contract cu Viitorul pana in iunie 2023.