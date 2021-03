EXCLUSIV | "Acesti arbitri au un tel, au voie de undeva sa faca de-astea!" Gigi Becali, despre CONSPIRATIA impotriva FCSB-ului 

Gigi Becali a vorbit la Pro X despre solicitarea facuta de FCSB la CCA.

Patronul ros-albastrilor a comentat ca este nemultumit de greselile facute de Kovacs si Popa, pe care le considera imposibile in cazul unor arbitri cu experienta. Mai mult, Gigi Becali a spus ca cei doi ar fi pusi de cineva sa faca astfel de erori impotriva FCSB-ului.

"Noi avem meciul cu CFR, noi trebuia sa avem 6 puncte peste CFR, asa era dreptate. 11 metri la Camora cand a bagat mana in minge. Dar au dat un 11 metri inventat pentru ei. Eu il stiu pe Kovacs ca cel mai bun arbitru al Romaniei, are stapanire de sine, e arbitru bun, dar nu se poate sa faca asemenea greseli.

Dupa care vine meciul cu Viitorul si il da iar. De-aia spun ca intr-un fel are voie de undeva sa faca de-astea. 11 metri clar pentru noi, nu-l da si apoi inventeaza un 11 metri cand vine ala mic de la Viitorul si se baga in Cristea.

N-a avut niciun 11 metri. Ala era mic, s-a bagat sub mana lui Cristea... Doua meciuri in care am avut 11 metri clar, nu ni le-a dat si apoi a inventat un 11 metri. Cum sa faci asa greseli cand esti un arbitru mare? Sa scapam de el. Si Popa a facut tot asa.

Eu nu cred ca arbitrii astia nu au un tel. Au un tel, nu stiu, e imposibil sa gresesti asa! Pai Camora sare, apara mingea ca portarul si nimic...", a declarat Gigi Becali la Ora exacta in sport.