"Eu v-am spus, dar voi nu m-ati crezut! Stati asa, ca inca nu e decembrie!" Marele PARIU al lui Becali: "Nu ma asteptam nici eu sa se intample asa repede!"

FCSB nu doar ca a reusit sa iasa din zona rosie a clasamentului, dar a urcat si pe loc de play-off.

FCSB era pe ultimul loc dupa primele 4 etape din Liga 1. Acum, dupa 9 etape consecutive fara infrangere echipa lui Vintila este pe locul 5 cu 27 de puncte, iar Gigi Becali viseaza la primul loc.

Liderul CFR are 31 de puncte, insa patronul FCSB este convins ca echipa sa va termina anul 2019 pe prima pozitie a clasamentului.



"Eu v-am spus, dar voi nu m-ati crezut. O sa vedeti voi, pana in decembrie o sa fim pe primul loc. Stati asa, ca inca nu e decembrie. Sincer, nu ma asteptam nici eu asa de repede, sa ai atatea puncte in spate si sa ajungi la un punct de Craiova, doua de Viitorul, patru de CFR, sa treci peste Gaz Metan. Ma gandeam ca o sa revenim, pentru ca avem valoare, dar nu ma asteptam nici eu sa fie asa de repede. Eu v-am zis ca nu ne mai bate nimeni, pana in decembrie o sa fim pe locul 1", a declarat Gigi Becali la DigiSport.