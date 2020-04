"Este cea mai mare bataie de joc la care sunt eu supus!" Niculae, criza de nervi dupa scandalul mondial provocat de FIFPro

Ioan Niculae a raspuns foarte deranjat dupa acuzele aduse de FIFPRO.

FIFPRO (Sindicatul Mondial al Fotbalistilor) a dezvaluit ca jucatorii Astrei Giurgiu sunt santajati de conducere sa semneze reducerea salariilor cu 50%.

"FIFPRO considera ilegala si imorala decizia Astrei de a le propune jucatorilor reduceri salariale pe o perioada de noua luni, in timp ce ofera plata la jumatate a salariilor pe care nici nu le-a achitat. Acest abuz nu poate si nu va fi tolerat." a comunicat FIFPRO.

Ioan Niculae, patronul de la Astra, a raspuns si a fost foarte deranjat de comunicatul care il include in mod direct. A cerut sa i se prezinte dovezi si a spus ca totul este o minciuna. "Este cea mai mare bataie de joc la care sunt eu supus. Vreau sa imi demonstreze cineva, public, ca eu sau cineva din conducerea clubului meu i-am santajat pe jucatori. Desi habar nu am cine sunt cei de la FIFPRO, ii rog sa aduca dovezi pentru tot ce au afirmat. Eu nu am vorbit cu niciun jucator, iar singurul om din club care a vorbit de salarii cu jucatorii a fost Dani Coman. Voi credeti ca Dani i-ar fi santajat cu asemenea prostii pe jucatori? Nici vorba! Din contra, baietii au propus, ca la marile echipe din Europa, sa isi reduca salariile pe aceasta perioada grea, iar dupa ce am vazut ca baietii mei au caracter, am decis ca in cel mai scurt timp sa ii aduc pe toti cu banii la zi." a declarat Niculae pentru ProSport.

Finantatorul crede ca rivalii ii baga bete in roate dupa ce au vazut ca Astra a intrat in lupta pentru titlu: "De cand am intrat cu sanse reale in lupta pentru titlu, imediat dupa etapa respectiva, am inceput sa fim atacati si sa ni se pregateasca tot felul de scenarii ca sa ne destabilizam. Sunt foarte multe jigodii. Au inceput sa tremure toti ca baietii lui Niculaie pot castiga din nou titlul in Romania."

Astra se afla pe locul 4 in play off, cu 24 de puncte, si este la 6 puncte de liderul CFR Cluj, cu 8 etape ramaase de disputat.