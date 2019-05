Emotii mari pentru Tucudean! Trebuie sa se opereze din nou si rateaza toate meciurile ramase! Ce s-a intamplat

George Tucudean nu se simte bine nici dupa interventia chirurgicala pe care a suferit-o la Viena.

Va reveni in Austria pentru un nou control si o operatie de aceeasi natura cu cea din urma cu o luna, scrie Gazeta Sporturilor. Panica a inceput in ziua meciului cu Viitorul, cand golgeterul campioanei a simtit ca-i creste din nou pulsul si l-a anuntat pe Dan Petrescu sa-si faca alte planuri cu primul 11.

"Am tinut echipa sa exersam fazele fixe de la capat, cu Costache in locul lui Tucudean", a spus Petrescu, ingrijorat si el de incertitudinea care planeaza in jurul lui Tucudean.



"E mai rau decat data trecuta"

"Acum e mai rau decat a fost data trecuta. Se simte tot tensionat, e derutat, nu-i e clar ce mai are de facut ca sa scape de problema asta", a explicat o sursa din cadrul clubului pentru GSP.

Exista sanse mici ca Tucudean sa mai prinda in teren vreo partida de-a echipei sale pan ala finalul campionatului. CFR se pregateste de o noua sarbatoare pentru titlu. Mai are 3 meciuri pana la bucuria finala. De a doua clasata, FCSB, o despart 5 puncte.