Prima repriză a partidei a fost una teribilă pentru Micky van de Ven (22 de ani), concurentul pe post al lui Radu Drăgușin.

Olandezul, preferat de Ange Postecoglou în defavoarea fundașului român, a comis două erori majore la primele două goluri încasate de Tottenham, în doar două minute.

Înaintea meciului, fostul internațional britanic a avut cuvinte de laudă la adresa apărătorului central, caracterizându-l drept: "Un Rolls Royce absolut, unul dintre cei mai buni fundași".

La pauză, după erorile comise de van de Ven, Rio Ferdinand a completat: "Câteodată și Rolls Royce-urile au probleme tehnice".

În minutul 30, Alexander Isak a depășit defensiva lui Totteham, fază la care olandezul a alunecat încerând să-l deposedeze pe atacant.

La câteva secunde după, Anthony Gordon a majorat diferența, cu un șut perfect, după ce l-a depășit fără emoții pe apărătorul central al oaspeților.

VAN DE VEN HAS BEEN PUT ON HIS ARSE TWICE IN 90 SECONDS AS GORDON SLOTS IT HOME???????????? pic.twitter.com/NvGkgdH0wY