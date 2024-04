Spaniolii au aflat condiția pusă de Xavi pentru a rămâne la FC Barcelona

Chiar dacă are șanse mici pentru a cuceri titlul în La Liga, fiind la opt puncte distanță de Real Madrid, cu opt etape înainte de finalul campionatului, FC Barcelona speră la un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League.

Chiar dacă șefii clubului încearcă în prezent să-l convingă să-și continue ”mandatul”, fostul mare mijlocaș pare decis să plece de la clubul său de suflet, așa cum a spus și în ultima conferință de presă.

Doar că spaniolii vin cu o altă variantă și spun că antrenorul poate fi convins să rămână la Barcelona, dar vine cu o serie de condiții pentru Joan Laporta și șefii clubului, potrivit jurnalistului Fernando Polo de la Mundo Deportivo.

Xavi ar vrea să nu piardă ”jucători-cheie” în următoarea perioadă de mercato, chiar dacă pe adresa clubului vor veni oferte pentru aceștia.

????????????| JUST IN: Xavi needs guarantees to stay at FC Barcelona. If Laporta manages to convince Xavi, the coach wants two things:

1. No departure of key players.

2. Strengthen the team with the players he wants.

He wants Kimmich/Zubimendi and Bernardo this summer. @ffpolo ☎️???? pic.twitter.com/zk4XbXWl1C