El e BIJUTERIA de la FCSB! Cifre senzationale pentru jucatorul pe care Becali nu vrea sa-l dea nici cu 10 milioane: Cota lui a explodat de cand a ajuns la ros-albastri

El e cel mai bun jucator de la FCSB, conform statisticilor.

Dennis Man a avut un progres fantastic de cand a ajuns la FCSB, arata o analiza Gazeta Sporturilor. El a jucat pentru prima data in tricoul ros-albastru in vara lui 2017.

Tanarul jucator a intrat pe teren in 68 de partide, atat la FCSB, cat si la nationala U21.

A reusit sa marcheze 26 de goluri pentru FCSB, iar pentru nationala are 3 reusite in 9 partide jucate, ceea ce inseamna aproape un gol la fiecare doua meciuri jucate.

Mai mult, Dennis Man este lider in ceea ce priveste minutele jucate la FCSB in acest sezon. 1.570 de minute are tanarul jucator, in timp ce Gnohere are 1.400, Tanase 1.372 si Nedelcu 1.262.

El a jucat 45 de meciuri oficiale numai in perioada ianuarie - noiembrie 2018.

In ceea ce priveste performantele la U21, Man a fost in echipa la 8 din cele 10 meciuri disputate nationala de tineret in preliminariile EURO 2019.

In urma acestor performante din teren, cota de piata a lui Dennis Man a explodat si ea. De la 200.000 de euro cat valora in iunie 2016, el este cotat in septembrie 2018 la 2.7 milioane de euro.

Dennis Man mai poate juca 2 ani si jumatate la nationala U21, iar drumul sau la FCSB nu pare aproape de final, intrucat Gigi Becali a declarat ca nu-l va vinde nici pentru 10 milioane de euro.