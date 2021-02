"Dinamo putea ajunge in playoff daca facea asta!" Reactia unui fost jucator din Stefan cel Mare dupa meciul cu FCSB! "N-a mai fost derby"

FCSB a invins-o pe Dinamo, miercuri seara, cu 1-0, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 21.

Fostul jucator si conducator al dinamovistilor, Florin Prunea, nu crede ca Dinamo vs FCSB poate sa fie derby, avand in vedere absenta suporterilor. Fostul portar a fost sincer in privinta jocului si a declarat ca FCSB a meritat sa castige.

"Nu, n-a fost derby, pentru ca n-au fost spectatori. Diferenta mare intre cele doua echipe, mai ales in prima repriza, unde FCSB putea sa inchida jocul. In repriza a doua, Dinamo a revenit, putea sa si egaleze pe final, dar una pesta alta, cred ca echipa mai buna a castigat. Dinamo este mult mai bine decat ce ofera la nivel administrativ. Baietii astia de la Dinamo chiar ca merita toate aprecierile", a explicat Prunea, la Fotbal Club.

Prunea i-a laudat pe cei de la DDB pentru pasii facuti in redresarea clubului si spera ca Dinamo sa-si revina.

"E o liniste reala la Dinamo si cred ca pasii pe care i-au facut cei din DDB au fost dupa ce s-au consultat cu foarte multi oameni. Si ma refer la negocierile in care au scapat de jucatorii cu salarii consistente. Cu toate ca eu cred ca daca Dinamo si-ar fi pastrat lotul cu care a inceput campionatul, putea ajunge in playoff fara probleme. Dar n-a avut de ales.

Atunci au inceput sa negocieze si au facut pasii corecti chiar daca au pierdut din punct de vedere sportiv. Va fi din ce in ce mai greu, dar ei vor sa salveze clubul, asta este obiectivul lui Dinamo in acest moment, sa termine in Liga 1.

Data de 31 martie e pentru cei care vor sa joace in Cupele europene. Dar pentru Dinamo e la 31 aprilie, sau 31 decembrie. Acela va fi momentul adevarului pentru ca licenta e conditie obligatorie pentru a participa in Liga 1”, a spus Florin Prunea,.