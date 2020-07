Dinamovistii gasiti vinovati in cazul portarului Vlad! Ce a spus presedintele FRF: "Asta au cerut ei" 

Presedintele Federetiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a vorbit pentru prima data despre cazul portarului Vlad.

Jucatorul FCSB-ului nu ar fi avut drept de joc in semifinalele Cupei Romaniei. Dinamo a cerut castigarea meciului tur cu 3-0, la masa verde, dar solicitarea nu a fost acceptata.

Comisia de Etica si Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a respins solicitarea echipei din Stefan cel Mare, deoarece persoana care a facut sesizarea, secretarul general Radu Visan, nu avea acest drept.

Burleanu a declarat ca Dinamo a solicitat ca Radu Visan sa ii reprezinte.

"Referitor la solicitarea secretarului general, trebuie sa mentionez ca Dinamo a solicitat secretarul general FRF sa sesizeze Comisia de Disciplina", a declarat Razvan Burleanu.

O situatie similara s-a petrecut si in finala Cupei dintre FCSB si Sepsi, cand covasnenii nu stiai daca Istvan Fulop putea sa joace sau nu. Departamentul Competitii din cadrul FRF nu a oferit un raspuns pana la jucarea meciului, iar Sepsi nu a riscat si l-a lasat in afara lotului pe fotbalist.

"Am primit o solicitare in ziua finalei. Este o greseala a noastra, a FRF, ca avem doua norme contradictorii, in doua regulamente. ROAF si Regulamentul Disciplinar. Departamentul de Competitii nu considera si nu a considerat ca regulamentul a fost incalcat si de aceea Comisia de Disciplină nu a fost sesizata de Departamentul de Competitii. Principiul de la care s-a plecat a fost ca, atunci cand ai doua norme contradictorii, se va aplica norma mai favorabila celui care urmează sa fie sancționat", a spus oficialul FRF.