Dinamo trăiește! Bine! Discurs memorabil oferit de un "câine până la moarte"

Dinamo a câştigat barajul cu FC Argeş de menţinere/promovare în Liga 1, astfel că revine în primul eşalon, după un sezon petrecut în liga secundă.

Discursul lui Deniz Giafer după ce Dinamo a revenit în Liga 1

Dinamo a pierdut sâmbătă returul cu FC Argeş, scor 2-4, însă deoarece în tur s-a impus cu 6-1 a câştigat dubla manşă. Au marcat sâmbătă Tofan ’14, Jakolis ’15 şi Garita ’47, ’50 pentru FC Argeş, respectiv Ghezali ’40 şi Pop ’60 pentru Dinamo. În minutul 55, de la FC Argeş a fost eliminat Calcan.

„A fost o seară minunată. Îmi găsesc foarte greu cuvintele, sunt foarte fericit! Pentru mine, dar şi pentru colegi este o seară incredibilă.Nu doar eu am adus Dinamo în Superligă, toată echipa a făcut asta. A fost o perioadă mai grea pentru mine, dar în viaţă trebuie să continui fiindcă perioadele grele nu durează la infinit. La fel cum nici cele bune nu durează la infinit. Trebuie să găseşti un echilibru.

Când oamenii nu ne dădeau nicio şansă, noi ne-am strâns şi am discutat: ‘Putem ajunge acolo? Hai să încercăm’. Suntem o familie, îi iubesc pe toţi, sunt ca şi fraţii mei. Am încercat să îi încurajez pe băieţi. Era 2-0 în minutul 15. Uşor-uşor am intrat în meci. Nu am făcut cel mai bun meci al nostru.

Eu am încercat să îmi fac treaba, se mai întâmplă şi lucruri din astea, dar într-un final a ieşit aşa cum ne doream”, a declarat Deniz Giafer, la finele partidei de la Mioveni.

FC Argeş - Dinamo Bucureşti 4-2 (2-1)

Au marcat: Cătălin Tofan (14), Antonio Jakolis (15), Paul Arnold Garita (47, 51), respectiv Lamine Ghezali (40), Alexandru Pop (60).

Cartonaş roşu: Andreias Calcan (FC Argeş, 55).

În tur: 1-6.

Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ionuţ Marius Bobe (Bucureşti), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitru asistent video: Adrian Popescu (Craiova)

Observatori: Marian Dorobanţu (Buzău) - CCA, Aurel Ionescu (Bucureşti) - FRF