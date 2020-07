Dinamo reia lupta pentru evitarea retrogradarii la finalul acestei saptamani! "Baietii au inteles ca trebuie sa termine sezonul pe teren!"

Reprezentantul LPF a vorbit despre revenirea "cainilor rosii" pe teren.

Dinamo a ramas cu doar 3 cazuri de coronavirus in cadrul clubului, astfel ca ancheta epidemiologica a fost incheiata, iar LPF a stabilit cand pot reveni jucatorii pe teren.

"Dinamo a primit raspuns pozitiv astazi si cel mai probabil meciul cu FC Voluntari se va disputa duminica. Maine vom discuta, in cadrul Adunarii Generale, ce se intampla si cum poate fi modificat calendarul competitional pentru a putea incheia acest sezon.

Jucatorii de la Dinamo au mici probleme pe ce inseamna pregatirea, au stat izolati, dar au inteles ca trebuie terminata competitia pe teren. Au inteles ca trebuie sa respectam contractele si le multumim public pentru eforturile pe care le fac.

Nu exista nicio dovada in sensul afirmatiilor (n.r. ca CFR si Dinamo s-ar fi infectat intentionat), eroarea testelor poate fi un aspect care sta in picioare. Nu am simtit ca echipele ar vrea intreruperea competitiei. Nu am niciun dubiu cu privire la pregatirea medicilor din Romania si, daca a existat o eroare, e umana.

Am incredere ca FRF, avand in vedere ca ii are parteneri pe cei care au contract cu noi pentru drepturile TV, ne va sprijini sa terminam competitia pe teren", a declarat Justin Stefan, la Digi Sport.