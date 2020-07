Daca nu se anuleaza play-out-ul si retrogradeaza, Dinamo poate merge la TAS pentru a cere daune imense din partea LPF!

Oficialii lui Dinamo sunt furiosi in privinta activitatii LPF, a autoritatilor medicale nationale si a laboratorului care si-a batut joc de testarea fotbalistilor.

Bogdan Balanescu, presedintele lui Dinamo, a cerut insistent oprirea play-out-ului in mesajele catre LPF si in declaratii publice, propunand ca nicio echipa sa nu retrogradeze si Liga 1 sa aiba in sezonul viitor 16 sau 18 echipe. Dar, in ciuda faptului ca Dinamo a avut 21 de jucatori depistati pozitivi cu Covid-19 (la al doilea test doar 3 au fost confirmati infectati), iar cantonamentul echipei a fost inchis de autoritati si echipa nu s-a putut antrena in ultima saptamana, semnalele sunt ca Adunarea Generala a Ligii Profesioniste de Fotbal, convocata pentru joi, nu va aproba stoparea competitiei.

Detinatorul drepturilor TV, societatea EAD, nu e de acord cu blocarea sezonului si a amenintat ca va cere daune de peste 10 milioane de euro, desi Dinamo ii are ca aliati pe Poli Iasi, Chindia Targoviste si Viitorul Constanta. In aceste conditii, conducerea lui Dinamo ar putea inainta maine o plangere oficiala in privinta modului in care LPF si autoritatile medicale au manageriat perioada de dupa testele pozitive, considerand ca a fost tratata intr-un mod care a creat prejudicii si ca parcursul sportiv a fost afectat iremediabil, desi „cainii” au respectat intocmai protocolul inaintat la reluarea sezonului. Reprezentantii clubului vor aduce in discutie si cazul magazinerului, al carui test a fost declarat pozitiv in mod eronat, desi era sanatos, in perioada imediat urmatoare echipa pierzand trei meciuri in play-out-ul Ligii 1 si ratand calificarea in finala Cupei Romaniei.

Dinamo ar putea contesta si modul in care a fost negociat contractul pentru cedarea drepturile TV, care nu prevede clar modalitatea de oprire a competitiei fara sa se plateasca daune catre firma intermediara, in conditiile unor perturbari produse de pandemii sau dezastre naturale, care nu tin de activitatea directa a cluburilor sau de evolutiile jucatorilor. Reprezentantul "ros-albilor" va intreba, probabil, de ce conducerea LPF s-a transformat in avocat al companiei care detine drepturile tv, cand principalul scop al insitutitiei este sa apere interesele fiecarui club din prima divizie. De asemenea, in aceste zile, clubul a cerut explicatii unitatii medicale unde au fost testati jucatorii, considerand inacceptabil ca din 21 de teste pozitive sa ramana doar trei persoane pozitive Covid-19, dupa o noua testare. Ca si in cazul lui CFR Cluj, Dinamo se gandeste serios sa actioneze in judecata laboratorul si sa ceara daune financiare.