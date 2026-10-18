Dinamo, în pericol să îl piardă pe Alaa Bellaarouch?! Anunțul conducerii: „Dacă epatam cu banii...”

Deși Devis Epassy a apărat foarte bine în stagiunea precedentă, Dinamo a decis să transfere alt portar în mercato de vară. Alaa Bellaarouch a fost alesul conducerii, iar de la momentul mutării a impresionat.

Dinamo, în pericol să îl piardă pe Alaa Bellaarouch?!

Alaa Bellaarouch a fost adus la Dinamo sub formă de împrumut, de la Braga. Formația din Ștefan cel Mare are o clauză de cumpărare definitivă accesibilă: 500.000 de euro.

În ciuda sumei destul de mici, clubul nu are, cel puțin pentru moment, destui bani ca să activeze clauza de cumpărare definitivă. Deși Dinamo a avut stabilitate financiară în ultimii ani, echipa nu a ajuns în punctul în care să își permită astfel de achiziții.

Andrei Nicolescu a transmis că acea clauză ar fi fost deja activată, asta dacă ar fi existat destui bani în club. Totuși, conducătorul lui Dinamo a expus că suma va fi plătită, însă spre apropiere de sfârșitul împrumutul.

„Dacă epatam cu banii, acum îi activam clauza lui Bellaarouch. Neepatând cu banii, o vom activa la momentul potrivit, cât mai aproape de momentul la care trebuie să facem asta. Noi suntem acoperiți din punct de vedere al actelor. Undeva în primăvară vom rezolva cu el. E o opțiune pe care am exprimat-o public, trebuie să facem rost de bani.

Se simte foarte bine aici, progresul lui este cât se poate de clar. Își dorește mult mai mult, normal. Evident că fiecare jucător are o țintă mult mai mare decât Dinamo. Vii aici să performezi și să mergi mai departe. Depinde foarte mult de evoluțiile lui”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.